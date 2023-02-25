Delin Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delin Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delin Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delin Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delin Sun 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da 孙德林 / Sterling Seyedin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delin Sun Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Delin Sun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Delin Sun'nin Guangzhou City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Delin Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delin Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delin Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delin Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2021 yılında 1.FC Düren II

29 Ağustos 2022 yılında GZ City

Delin Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delin Sun şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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