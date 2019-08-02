Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 2016 yapımı Türk filmi Deliormanlı bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Haberimizde film ile ilgili tüm detaylara yer verdik. İşte Deliormanlı filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

DELİORMANLI FİLMİ

Deliormanlı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 2016 yapımı Türk filmi. SugarWorkz ve Taff Pictures imzalı filmin baş rollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun paylaşmıştır. Film, 1 Nisan 2016 tarihinde Türkiye’de vizyona girdi. Ayrıca; Almanya ve Belçika'da 7 Nisan 2016’da; Hollanda, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan’da ise 8 Nisan 2016'da vizyona girmiştir.

Konusu

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan millî bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikâyeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır.

Film müziği

Deliormanlı film müziği için Mabel Matiz, Geçti Dost Kervanı'nı Feridun Düzağaç ise Alev alev seslendiriyor.

Deliormanlı Ekip

Yönetmen: Murat Şeker

Görüntü yönetmeni: Soykut Turan

Yapımcı: Murat Şeker

Senarist: Murat Şeker - Ali Tanrıverdi

Oyuncular

Sarp Levendoğlu,

Birce Akalay,

Gürkan Uygun



DELİORMANLI FİLMİ FRAGMAN



