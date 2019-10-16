Della Miles bugün öğleden sonra Akçakaleye geldi ve Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haberlerden sonra birçok kişi Della Miles hakkında internette arama yapmaya başladı. Miles merak konusu. Peki Della Miles kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Della Miles müslüman mı? Ayrıntılar haberimizde.

DELLA MILES KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson’ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Türkiye’de gündem olmuştur. Gündeme gelme sebebi ise, daha önce tatil için geldiği, Muğla’ya yerleşmesi olmuştur. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’ne yerleşen usta isim dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilmektedir.

Ayrıca Köyceğiz’in Çandır Mahallesindede 700 m2’lik bir arsa satın aldığı belirtilmiştir.

Amerika, Teksas Houstan’da dünyaya gelen Della Miles, ilk müzik deneyimini kilise korosu ile gerçekleştirmiştir. Annesininde müzisyen olması sebebi ile müzisyen bir ailede yetişen ünlü sanatçı, ayrıca kriminal hukuk eğitimi almıştır.

Hayatını müzik üzerine sürdürme kararı aldığında ise Los Angeles’a taşınmış kısa sürede bir çok prodüktörün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Daha sonra, Michael Jackson ile birlikte Sisterella müzikalinde oynamaya başlamış, ardından Whitney Houston’a vokalistlik yapmıştır. 2011 senesinde ise Uncivilized isimli ilk solo albümünü müzik severler ile buluşturmuştur.

Amerika ve diğer bir çok ülkede başarılı çalışmalara imzasını atan Della Miles, ülkemizde ise Müslüm Gürses, Zeki Müren gibi usta isimleri anma albümlerinde yer almış, 2013 yılında ise Murat Kekilli‘nin Gümüş Teller isimli albümünde bulunan Git isimli şarkısına eşlik etmiştir. İlerleyen dönemlerde Türkçe bir albüme imza atacağı da sıkça gündeme gelmektedir.

DELLA MILES MÜSLÜMAN MI?

Della Miles, Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Della Miles bir dönem yaptığı bir paylaşıma not olarak ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' yazarak büyük bir sürpriz yapmıştı.