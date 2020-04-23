Della Miles'ten çocuklara kedi figürlü ders

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için başlattığı "Çocuk Kulübü" projesini kapsamında ilk İngilizce dersini verdi. Miles, yüzüne kedi figürü ile boyama yaparak sosyal medya hesaplarından çocukların karşısına geçti.

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'deki evinde günlerini geçirirken, Türkiye'deki çocuklar için kolları sıvadı. Bir süre önce "Della Miles Official" isimli sosyal medya hesaplarından daha önce Türk çocuklarına pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.30'da yayına başlayacağını duyuran Della Miles, sözünü tuttu ve kamera karşısına geçerek ders vermeye başladı. Ancak Dubai'deki internet alt yapı sorunu ve kendi kendine çekim yapmak gibi sıkıntılar nedeniyle İngilizce derslerinden sadece birinin yayınlayabildi. İlk dersinde yüzüne kedi figürü ile boyama yaparak sosyal medya hesaplarından çocukların karşısına geçen Miles, Türkçe olarak, "Hoş geldiniz güzel çocuklar. Ben, Della ve sizi tekrar görmek çok güzel. Mutlu musunuz? İyi hissediyor musunuz? Derse başlamadan önce egzersiz yapalım, hazır mısınız?" diye seslendi. Ardından da 3-6 yaş grubu çocuklar için hayata geçirdiği "Della'nın Çocuk Kulübü" (Della's Kids Club) derslerine başladı. Miles, kendi çizdiği çeşitli hayvan, meyve ve diğer figürlerden yararlandı.

'SORUMLULUK HİSSETTİM'

Amacının evinde oturan çocuklara boş zamanlarını değerlendirme fırsatı vermek olduğunu ifade eden Miles, "Çocuklar telefon, bilgisayar ve tablet başındalar. Bende bu vaktin nitelikli geçmesi için sorumluluk hissettim" dedi. Ünlü sanatçı, çekim ve internet sorununu hallettikten sonra eğitimlerine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Miles son olarak " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile tüm Türk ve Müslüman aleminin mübarek ramazan ayını kutlarım" dedi.

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Kaynak: DHA