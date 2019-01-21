Deloitte, endüstri 4.0’da başarılı 4 karakteri açıkladı

Deloitte tarafından yapılan yeni araştırma Dördüncü Sanayi Devrimi'nde (endüstri 4.0) başarılı olan dört lider karakteri açıklandı: "Sosyal Süperler', "Yetenek Şampiyonları', "Veri Odaklı Kararlılar" ve "Bozulmayı Yönetenler'.

Endüstri 4.0'a geçiş ile birlikte, en etkili liderler ve başarılı kuruluşların sahip olduğu özellikler hakkında bir anlayış sunduğunu açıklayan Deloitte'in, ikinci yıllık Hazırlık Raporu'nda Success Personified in the Fourth Industrial Revolution (Dördüncü Sanayi Devriminde Başarılı Kişilik Özellikleri) kapsamında tanımlanan dört liderlik özelliği açıklandı. Bu özellikler şöyle: "Sosyal Süperler', "Yetenek Şampiyonları', "Veri Odaklı Kararlılar" ve "Bozulmayı Yönetenler'.

Deloitte Global CEO'su Punit Renjen konuyla ilgili olarak "Geçtiğimiz yıl, liderler endüstri 4.0'ın işletme ve toplumu nasıl dönüştüreceğini yeni yeni anlamaya başlamış olmalarına rağmen, buna hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Ancak uygulamaya geçirdikleri kararlara bakıldığında, bu değişimi yönetme konusunda kendilerine duydukları güvenle, gerçek hazırlık durumları arasında önemli bir uyuşmazlık olduğu görülmektedir. Günümüzde, liderler başarı için neyin gerekli olduğu konusunda daha gerçekçidir ve gelecekteki başarılarının iki önemli bileşeni olarak toplumsal etki ve işgücü gelişimine özellikle önem vermektedir. Deloitte araştırması etkili aksiyon alan lider türlerini, en çok ilerlemeyi nerede sağladıklarını ve en başarılı liderlerin ayırt edici özelliklerini incelemektedir. "Sosyal Süperler', "Veri Odaklı Kararlılar', "Bozulmayı Yönetenler" ve "Yetenek Şampiyonları" içeren bu lider karakterler, endüstri 4.0 dönüşümüyle bağlantılı zorluklarla mücadele eden küresel liderler için model oluşturabilir'ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA