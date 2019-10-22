Deloitte’un yeni iletişim ortağı ‘İz İletişim’ oldu

Deloitte, yeni dönemde iletişim çalışmalarını İz İletişim'le yürütecek.

Denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu müşterilerine hizmet sunan Deloitte, yeni dönemde iletişim çalışmalarını İz İletişim'le yürütecek.

Müşteri portföyündeki markalara içerik üretimi, medya ve sosyal medya ilişkileri yönetimi, kriz iletişimi, ölçümleme ve raporlama hizmetleri sunan İz İletişim, yeni işbirliği kapsamında, Deloitte'un iletişim danışmanlığını üstlenecek.

Kaynak: İHA