Delphin Tshiembe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delphin Tshiembe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delphin Tshiembe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delphin Tshiembe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delphin Tshiembe 7 Aralık 1991 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Delphin Dougie Jerk Tshiembe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delphin Tshiembe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Delphin Tshiembe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Delphin Tshiembe'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Delphin Tshiembe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delphin Tshiembe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delphin Tshiembe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delphin Tshiembe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2009 yılında KB (FCK II)

1 Temmuz 2010 yılında BK Skjold

1 Temmuz 2012 yılında Hellerup IK

1 Temmuz 2013 yılında HB Köge

28 Ocak 2016 yılında AC Horsens

6 Ağustos 2018 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2020 yılında HB Tórshavn

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

28 Nisan 2021 yılında HB Köge

22 Temmuz 2021 yılında Vendsyssel FF

20 Nisan 2022 yılında Fram Reykjavík

Delphin Tshiembe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delphin Tshiembe şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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