Delta Plus varyantı nedir? Delta Plus'ın farkı ne, belirtileri nedir?

Delta plus varyantı nedir, sorusu varyantın yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de son gelişmeler ile takip edilmekte. Bakan Koca, hafta ortasında yaptığı açıklamada delta plus varyantının 3 farklı ilde, 3 kişide görüldüğünü bildirdi. Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeye yayılan delta plus varyantına karşı ülkemizde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka uçuşları durdurulmuştu.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta varyantı dünyada yeni tedirginliklere sebep verdi. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip. Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay ulaştığı ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe yaratıyor. Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategorisi içerisinde yer alıyor. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

DELTA PLUS'IN FARKI NE, BELİRTİLERİ NEDİR?

Delta plus Delta varyantının yeni mutasyonudur. Virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesi en önemli farklardan biri. Delta plus antikor tedavisine karşı çok daha inatçı davranıyor. Endişe verici kategorisinde olduğu bilinen delta plus akciğer hücrelerine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Mutasyonlı varyantın kolay yayıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Atakent: "Kolay yayılıyor, bulaşıcılığı daha yüksek, akciğer hücrelerine daha kolay tutunabiliyor, monoklonal antikor tedavisine potansiyel olarak dirençli. Ancak orijinal Delta varyantından daha bulaşıcı olduğuna, daha ağır hastalığa neden olduğuna veya daha tehlikeli olduğuna dair yeterli veri yok. Bu mutasyon daha önce Güney Afrika'dan bildirilen Beta ve Brezilya'dan bildirilen Gama varyantlarında da bulunuyor. Gama varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğu daha önce bildirilmişti. Beta varyantı da daha önce Güney Afrika'da hastaneye yatış ve ölüm oranlarında artış ile ilişkilendirilmişti. Delta Plus varyantının yayılım hızı özellikle aşıya bağışık yanıtı yetersiz olanlarda veya aşılanmamış kişiler arasında bir miktar artmış olabilir. Ancak varyant ile ilgili toplum sağlığı açısından paniğe neden olacak veri yok." ifadelerini kullandı.