Delta varyantı ne demek? Türkiye'de (Hindistan) delta varyantı var mı? Kaç kişide delta varyantı var?

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünya aşılama çalışmalarına hız verirken salgının hızla yayıldığı Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı korkuya neden oldu. Mevcut aşıların koruma oranını düşüren söz konusu varyantın ülkemizde de görüldüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Türkiye'de (Hindistan) delta varyantı var mı? Kaç kişide delta varyantı var? sorularına yanıt arıyor.

DELTA VARYANTI NE DEMEK?

Delta varyantı koronavirüsün mutasyona uğrayarak Hindistan'da ortaya çıkan türüdür. İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmaya Kovid-19'un Delta varyantı, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcıdır.

PHE, iki doz aşının, Delta varyantına karşı bir dozdan çok daha etkili olduğuna işaret etti.

TÜRKİYE'DE (HİNDİSTAN) DELTA VARYANTI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan günü yaptığı açıklamada İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantı tespit edildiğini açıklamıştı. Bakan Koca, 23 Haziran Çarşamba günü TBMM'de yaptığı açıklamada, 134 vatandaşta Delta varyantı tespit edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE DELTA VARYANTI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı Türkiye'de 134 kişide tespit edildi.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ

Delta varyantı genel olarak su algınlığı gibi kendini hissettirmektedir. Söz konusu varyantın belirtileribaş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı olarak kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu belirtileri olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurarak test yaptırıp diğer vatandaşları koruması önem arz ediyor.

DELTA VARYANTINA KARŞI HANGİ AŞI ETKİLİ?

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal, Delta varyantında BioNTech aşısının etkinliği yüzde 96 dolaylarında olduğunu açıkladı. Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısının bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğu bilinmiyor.

Prof. Dr. İftihar Köksal, delta varyantına ilişkin şunları söyledi:

"Delta varyantının Hindistan dışında görüldüğü ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Bunun da başta gelen nedeni, İngiltere'de çok sayıda Hindistan vatandaşı olması ve iki ülke arasındaki yoğun seyahatlerdir."

DELTA VARYANTINDAN NASIL KORUNULUR?

Türkiye'de de görülen delta varyantından korunmak için aşılanmış olunsa dahi kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve mesafeden taviz verilmemesi gerekiyor.