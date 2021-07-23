Delta varyantı paniği! Sydney'de ulusal acil durum ilan edildi

Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler’de (NSW) 136, Victoria’da 14, Güney Avustralya (SA) ve Queensland’da birer kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, NSW’de virüse yakalanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaşanan can kaybıyla ülke genelinde Covid-19 sebepli ölü sayısı 916’ya çıktı.

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, eyaletin başkenti Sydney’de devam etmekte olan tam kapanma ve tedbirlere rağmen Delta varyantının önlememesi üzerine "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

VİRÜSÜN TEHLİKE BOYUTU GÜN GEÇTİKÇE DEVAM EDİYOR

Özellikle Sydney’in güneybatı ve batı banliyölerindeki durumun artık "ulusal bir acil durum" olarak kabul edildiğini vurgulayan Chant, "Bugün federal hükümete bunun ulusal bir acil durum olduğunu ve vaka sayılarını azaltmak için ek önlemler gerektirdiğini bildirdim." dedi.

Ülkede virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 916’sı hayatını kaybetti, 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

SEYAHATLER ASKIYA ALINDI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sitesinden Sağlık Bakanı Chris Hipkins ile yaptığı ortak açıklamada, Avustralya ile ülkesi arasındaki uçuşların en az 8 hafta askıya alındığını bildirdi.

Delta varyantının Avustralya’da yaygın hale gelmesinin ardından aldıkları bu kararın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ve ülkelerine dönecek Yeni Zelandalıların Avustralya’daki havalimanlarında teste tabi tutulacaklarını duyuran Başbakan Ardern, ‘‘Her yolcu, uçmadan önce durdurulacak ve kontrol edilecek" ifadelerini kullandı.