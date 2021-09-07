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  3. Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü sebebiyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 188 temaslı kişi tespit edildi. Söz konusu virüsün Kovid-19'a göre 75 kat daha ölümcül olduğu kabul edilirken durum tedirginlik yarattı.

Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken yaygın varyant olan Delta'nın çıktığı Hindistan'da yeni bir virüs ortaya çıktı. İngiliz The Sun'da yer alan habere göre Hindistan'ın  Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, Nipah virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

20 KİŞİNİN DURUMU RİSKLİ

Ölen çocukla temaslı olduğu tespit edilen 188 kişi tespit edilirken bu kişilerden 20'sinin durumu yüksek riskli olarak değerlendirildi. 

Söz konusu kişilerin  Kozhikode Tıp Fakültesi’ne gönderileceği ifade edilirken uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini karantina almalarını istedi. 

Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

KORONAYA GÖRE 75 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Kovid-19'dan 75 kat daha ölümcül olduğu için dünyanın en tehlikeli virüslerinden biri olarak kabul edilen Nipah virüsü ilk olarak 1990'ların sonlarında Malezya'daki domuz çiftliklerinde görüldü.

NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Nipah virüsünün belirtileri şöyle:

- Ateş

- Baş ağrısı

- Kas ağrısı

- Kusma

- Boğaz ağrısı

Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Söz konusu virüsün henüz bir tedavisi bulunmuyor. Kısaca koronavirüs gibi aşı veya ilaçla tedavi yöntemi bulunmazken insanlar için birincil tedavi ise destekleyici bakımdır.

Delta varyantının çıktığı Hindistan'da dünyayı şoke eden gelişme! Kovid-19'dan 75 kat ölümcül Nipah virüsü ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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