Deltacron ne demek? Deltacron varyantı nedir, tehlikeli mi? İşte, Delta corona belirtileri...​​​​​​​

Deltacron ne demek? sorusu, İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada virüsün ülkede görülmesiyle merak edilmeye başlandı. Haberimizden Delta corona belirtilerini öğrenebilirsiniz.

DELTACRON VARYANTI NEDİR?

Deltacron varyantı ile ilgili geçtiğimiz Ocak ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir grup bilim insanı açıklamada bulunmuştu. Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, yaptığı açıklamada mutasyonu 'Deltacron' olarak isimlendirdiğini belirtip "Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DELTACRON ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Deltacron varyantına ilişkin ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Deltacron'u Delta ve omikron varyantını birleşiminden oluştuğu biliniyor. Daha önce Güney Kıbrıs'ta 25 virüs vakası tespit edilmişti. İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı da İngiltere’de bu varyantın tespit edildiğini duyurdu. Deltacron varyantı Türkiye'de ise henüz görülmedi.

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DELTACRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

DELTACRON TEHLİKELİ Mİ?

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi