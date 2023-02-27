Delvin Skenderovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delvin Skenderovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delvin Skenderovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delvin Skenderovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delvin Skenderovic 23 Ocak 1994 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delvin Skenderovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Delvin Skenderovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Delvin Skenderovic'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Delvin Skenderovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delvin Skenderovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delvin Skenderovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delvin Skenderovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2013 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2016 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2018 yılında F91 Dudelange

30 Haziran 2019 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxembourg

Delvin Skenderovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delvin Skenderovic şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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