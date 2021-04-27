Demans hastası kadının dirseğini çatlatmıştı! Polislerin o anları gülerek izlediği ortaya çıktı!

ABD'nin Colorado eyaletinde 26 Haziran 2020'de 73 yaşındaki demans hastası Karen Garner, bir markette yapmış olduğu 13 dolarlık alışverişinin ardından para ödemeden dışarı çıkmıştı. Ardından ihbar üzerine polis tarafından yakalanmış ve yaşlı kadının orantısız güç sonucu dirseği çatlamış ve omzu yerinden çıkmıştı.

ACI İÇİNDE AĞLARKEN TIBBİ MÜDAHALE YAPILMADI

O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı. Loveland Polis Departmanında soruşturma başlatılırken, konu yargıya taşındı. Yaşlı kadının avukatı müvekkilinin mağduriyetini belirtti. Aynı zamanda demans hastası yaşlı kadının gözaltına alındıktan sonra kafası karışmış bir şekilde acı içinde ağlarken tıbbi olarak herhangi bir müdahalenin yapılmadığının altını çizdi.

HASTA KADINLA DALGA GEÇTİLER

73 yaşındaki hasta kadının avukatı tarafından mahkemeye sunulan görüntülerin arasında polislerin kadını gözaltına aldıktan sonra ona yaptıklarını gülerek izledikleri ifşa oldu. Acımasız polislerden birinin, kadının omzunu işaret ederek, "Çıtlama için hazır mısınız? Çıtlamayı duydunuz mu?" dediği belirlendi. Bunun ardından kadın polisin ise, "Bundan nefret ediyorum" dediği ve buna karşılık dalga geçen polisin de "Bunu seviyorum" dediği belirlendi.



Demans hastası kadının ailesi videodaki seslerin daha net bir şekilde duyulması için ses mühendisi ile anlaştığı ve polis departmanına dava açtığı öğrenildi.

(İHA)