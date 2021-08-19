Demba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

Bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen ve etkili performansıyla taraftarın sevgilisi olan Demba Ba sonrasında çeşitli takımlarda görev almasının ardından Başakşehir'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmediği için kadro dışı bırakılan Senegalli oyuncu, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.

SADECE 48 DAKİKA KALDI

1 Temmuz 2021 tarihinde Lugano'ya transfer olan yıldız oyuncu, İsviçre ekibinde sadece 3 maçta forma giydi. Demba Ba bu maçlarda toplamda 48 dakika görev aldı. Yıldız golcünün bu kadar kısa süre içerisinde takımdan ayrılması ise sporseverleri oldukça şaşırttı.

KULÜP EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lugano kulübünün ABD'li iş adamı Joe Mansueto'ya satılmasının ardından Demba Ba takımdan ayrıldı. Bu ayrılığın oyuncudan mı yoksa kulübün yeni sahibi tarafından mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Yapılan haberlere göre oyuncu takımdan ayrılarak Paris'tki evine döndü.