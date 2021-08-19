A101 marketlerinde skandal üstüne skandal! Kırık televizyon satıp, üstüne tutanak tuttular!Sen Çal Kapımı 49. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izleDünya Hali 5. bölüm full, tek parça izle | Dünya Hali son bölüm izleDeniz Akkaya "Şişmanlarla görüşmüyorum" demesini eleştiren avukata hakaret etti: "Bu şaklaban sözde avukatmış"Son dakika! Hakkari'de 8 kişilik terör örgütü etkisiz hale getirildi!19 Ağustos A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik aletler en uygun fiyatlarla A101'de!Miranda Kerr eski eşi Orlando Bloom hakkında söyledikleriyle şaşkına uğrattı: "Artık benim ağabeyim"Taksim'de korkunç kavga! Yediği yumruk hayatını kararttı: Kafatası kırılıp beynine saplandıDemba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!Serenay Sarıkaya "Evdeyim bebeğim" notuyla paylaştı! Kırmızı elbisesiyle görenleri kendisine hayran bıraktı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Demba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

Demba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın planlarında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Demba Ba, İstanbul ekibinden ayrılmıştı. İsviçre'nin Lugano takımına transfer olan tecrübeli futbolcu takımdan ayrıldı. Golcü oyuncu yeni takımında sadece 48 dakika görev almış oldu.

Demba Ba'dan ilginç ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

Bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen ve etkili performansıyla taraftarın sevgilisi olan Demba Ba sonrasında çeşitli takımlarda görev almasının ardından Başakşehir'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmediği için kadro dışı bırakılan Senegalli oyuncu, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'ya transfer oldu.

Demba Ba'dan ilgin ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

SADECE 48 DAKİKA KALDI

1 Temmuz 2021 tarihinde Lugano'ya transfer olan yıldız oyuncu, İsviçre ekibinde sadece 3 maçta forma giydi. Demba Ba bu maçlarda toplamda 48 dakika görev aldı. Yıldız golcünün bu kadar kısa süre içerisinde takımdan ayrılması ise sporseverleri oldukça şaşırttı.

Demba Ba'dan ilgin ayrılık! Yeni takımında sadece 48 dakika kaldı!

KULÜP EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lugano kulübünün ABD'li iş adamı Joe Mansueto'ya satılmasının ardından Demba Ba takımdan ayrıldı. Bu ayrılığın oyuncudan mı yoksa kulübün yeni sahibi tarafından mı kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Yapılan haberlere göre oyuncu takımdan ayrılarak Paris'tki evine döndü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT