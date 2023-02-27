Demba Seck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Demba Seck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Demba Seck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Demba Seck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Demba Seck 5 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Demba Seck Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Straight-Line Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Demba Seck'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Demba Seck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Demba Seck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Demba Seck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Demba Seck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında RFC Huy

1 Temmuz 2020 yılında RFC Warnant

1 Temmuz 2021 yılında RFCB Sprimont

8 Ağustos 2022 yılında Jeunesse Esch

Demba Seck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Demba Seck şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.