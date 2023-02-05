Dembo Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dembo Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dembo Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dembo Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dembo Sylla 10 Kasım 2002 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dembo Sylla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dembo Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dembo Sylla'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dembo Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dembo Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dembo Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dembo Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Stade Laval B

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

Dembo Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dembo Sylla şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.