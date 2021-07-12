Demediklerini bırakmayıp ardından barışmışlardı! İşte Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan açıklaması!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, arkadaşlarıyla alışveriş merkezinde keyif yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, sağlık durumu ve Seda Sayan'la arasında geçen tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIĞIM YERİNDE ÇOK ŞÜKÜR"

Restoranda limonata içen ünlü şovmen yanına fotoğraf çektirmek için gelen hayranlarını kırmazken basın mensuplarına da poz vermeyi ihmal etmedi. Sağlık durumu hakkında konuşan Erbil, "Sağlığım yerinde çok şükür, arkadaşlarla hava almaya çıktık" dedi. Akşam saatlerine kadar restoranda oturarak dinlenen Erbil'in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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"BU LEKE İLE YAŞAMAK KOLAY DEĞİL"

Seda Sayan'la arasında geçen tartışma hakkında konuşan Erbil, şu an aralarının gayet iyi olduğunu ve Miami'de gelince barışma yemeği yapacaklarını belirterek, "Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil.50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz, akraba gibiyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine 'anne' derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir. Miami dönüşü Seda ile yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz" şeklinde konuştu.

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