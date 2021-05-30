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  3. Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayan'a zehir zemberek sözler

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayan'a zehir zemberek sözler

Demet Akalın, bir senedir Alişan'la yaptığı programın final yapmasının ardından yerine Seda Sayan'ın geleceği haberleri üzerine, ünlü ismi engelleyerek ateş püskürdü.

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayan'a zehir zemberek sözler

Magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, Seda Sayan'a ateş püskürdü. Alişan'la yaptığı programın final yapmasının ardından yerine Seda Sayan'ın geleceği iddiası üzerine Sayan'ı engellemişti. Akalın, bugün bir mesaj yayımlayarak Sayan'a tepkisini dile getirdi.

"BENİ SENLE YANAK YANAĞA GÖREMEZLER"

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayana zehir zemberek sözler

Akalın, paylaşımında "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın ben de sıkıntı yok dedim. Cuma günü program bitişi ben başlıyorum diye biz sormadan mesaj attın. Bizim yakıştıramadığımız ekiple ağlarken bu mesaj! CENAZE EVİNE DAVULLA GİDİLMEZ! Sen bunu daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler' Bilgine" ifadelerine yer verdi.

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayana zehir zemberek sözler

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM"

Yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu. Sayan ayrıca, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayana zehir zemberek sözler

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