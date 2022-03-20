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  3. Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın son olarak Eser ve Berfu Yenenler çifti hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Şarkıları, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında yer alıyor. Açık sözlülüğüyle dikkat çeken Demet Akalın içinden geldiği gibi davranmaya devam ediyor.

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde son dönemin en popüler moda influencerlarından biri olan Leonie Hanne'ın kıyafetini fazla açık bulmuştu ve yaptığı küfürlü yorumlar gündem olmuştu.  Demet Akalın, önce paylaşımın altına 'unfollow' yazmıştı ve ardından da başka bir magazin sayfasına "A. görmekten kustum!" ifadelerini kullanmıştı.  Akalın şimdi de Eser ve Berfu Yenenler çiftinin videosuna çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

"SIFIR KOMİKLER"

Akalın, Eser ve Berfu Yenenler çiftinin videosunu paylaşan bir sayfaya "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayyy" yorumunu yaptı.

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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