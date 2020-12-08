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  3. Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sunuculuğunu üstlendiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Acun Ilıcalı'nın eşi Okan Kurt'a Survivor için teklif götürdüğünü açıkladı.

Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

Survivor 2021 kadrosunu şekillendirmeye başlayan Acun Ilıcalı öyle bir kadro yapıyor ki bu yıl izleyenler ekran başından kalkamayacak.

Son olarak İsmail YK'nın Survivor'a katılacağı iddiası gündem olurken Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı itiraf büyük ses getirdi.

Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

İyi bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın geçtiğimiz sezonlarda sık sık Survivor ile ilgili paylaşımlar yaparak dikkat çekiyordu.

Akalın bu sabah Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıkladı. 

Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

"BEN ÇOK İSTİYORUM GİTMESİNİ"

Akalın, "Acun Ilıcalı'ya 'Ben çok istiyorum gitmesini. O da ister ama Hira engeline takılabilir' dedim. Ilıcalı da televizyonun karşısında babasını seyreder' dedi" açıklamasında bulundu.

Demet Akalın duyurdu! Okan Kurt Survivor'a gidiyor!

Yavaş yavaş şekillenen Survivor 2021 kadrosuna Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın ve İsmail YK'nın da katılacağı iddia edildi.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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