Demet Akalın hamile mi? O fotoğraflar iddiaları güçlendirdi!

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile arasındaki buzları eriten 49 yaşındaki Demet Akalın, ünlü şarkıcının markası için objektif karşısına geçmiş ve Hadise'nin koleksiyonunda yer alan siyah bir elbiseyi giymişti. Demet Akalın'ın bu pozlarında karnındaki şişlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HAMİLE Mİ?

Demet Akalın'ın elini karnına koyarak poz vermesi de, "Ünlü şarkıcı hamile mi?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" sorularının ortaya atılmasına neden oldu. Takipçileri popçunun gönderisine, "Karnını tutunca 'Hamileyim' diyecek diye sevinmiştim" şeklinde yorumlar yaptı.

Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kızı olan Demet Akalın ise konuyla ilgili suskunluğunu koruyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda kızıyla dans videosunu "En güzeli eve dönüş" notuyla takipçileriyle paylaşan Akalın'ın gönderisine bazı kullanıcılar "Demet Akalın hamile mi?" sorusunu yorumlarda sormuştu.

Demet Akalın kızı Hira ve köpeğiyle çılgınlarca dans ettiği anları paylaştı! Akalın'daki değişikliği görenler "Hamile mi?" yorumlarında bulundu!