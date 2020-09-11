Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kendi kozmetik markasını çıkaran Selin Ciğerci Bodrum tatilinin ardından yeni işi için kolları sıvadığını açıkladı. Ciğerci, arasının bozuk olduğu Demet Akalın ile pişti olması ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

Demet Akalın ile arasındaki buzların erimemesinin sebebini kocası olduğunu ima ederek konuşan Selin Ciğerci, “Kocam kimseyle görüştürmüyor izin vermiyor.” diye esprili ve imalı bir söylemde bulundu. Gazetecilerin "Koronadan dolayı mı kimseyle görüşmüyorsunuz?" sorusuna ise; "Ben iş için geldim buraya. Kimseyle görüşmedim. Dünyada korona gibi bir problem var. Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem aralarından su sızmayan Selin Ciğerci ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Kesin nedeni bilinmeyen olayda Ciğerci'nin kendisine saat hediye edeceğini söyleyen Akalın'ın sözünde durmaması neden olarak gösterildi.