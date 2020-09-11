Telefon dolandırıcılarına 240 bin dolarını kaptırdıAÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandıEymen Yusuf: Dahlan BAE'nin maşası olduFETÖ'nün mahrem imamı 5 yıldır saklandığı hücre evinde bulunduBilecik Belediyesi'nden yağmur suyu hatlarında rögar temizliği ve bakımıBordeaux - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?10 metrelik kuyuya düşen işçi itfaiye tarafından kurtarıldı: Durumu ağırYLSY açılımı nedir? YLS ne işe yarar? Başvuru şartları neler? Hangi belgeler isteniyor?İstanbul'da Ağustos ayında toplu taşımayı kullanan yolcu sayısı 3 milyon 700 bini geçti  Malta Büyükelçisinden Ankara Ticaret Odası'na ziyaret
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aralarının açık olduğu Demet Akalın ile pişti oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen Ciğerci muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Kendi kozmetik markasını çıkaran Selin Ciğerci Bodrum tatilinin ardından yeni işi için kolları sıvadığını açıkladı. Ciğerci, arasının bozuk olduğu Demet Akalın ile pişti olması ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Demet Akalın ile arasındaki buzların erimemesinin sebebini kocası olduğunu ima ederek konuşan Selin Ciğerci, “Kocam kimseyle görüştürmüyor izin vermiyor.” diye esprili ve imalı bir söylemde bulundu. Gazetecilerin "Koronadan dolayı mı kimseyle görüşmüyorsunuz?" sorusuna ise; "Ben iş için geldim buraya. Kimseyle görüşmedim. Dünyada korona gibi bir problem var. Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ile pişti olan Selin Ciğerci: "Kocam izin vermiyor" dedi

Bir dönem aralarından su sızmayan Selin Ciğerci ve Demet Akalın'ın arası açıldı. Kesin nedeni bilinmeyen olayda Ciğerci'nin kendisine saat hediye edeceğini söyleyen Akalın'ın sözünde durmaması neden olarak gösterildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT