Demet Akalın'ın Türkçe ile imtihanı: “Ben yapsam içimden geçersiniz!"

Dil bilgisi ve imla hatası yaptığı için sık sık eleştirilen Demet Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabını paylaşarak hecelerin nasıl ayrıldığını gösterdi.

Akalın, İlköğretim kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstererek "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" dedi.

Demet Akalın’ın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.