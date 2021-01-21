Avrupa Süper Ligi projesi nedir? Başlıyor mu?Subay alımı 2021 ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı Subay alımı şartları neler? TSK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır?Demet Akalın'ın Türkçe ile imtihanı: “Ben yapsam içimden geçersiniz!"PKK sığınağına baskın! Çok sayıda patlayıcı ve örgütsel doküman ele geçirildiMillet ekmek derdinde, o ise Luppo!ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 2020-KPSS branş bazında sıralamalar güncellendiÜnlü fenomenin çırılçıplak cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu! Ölüm nedeni belli olduErdoğan Uludağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Türk Robin Hood Erdoğan Uludağ mı?Caroline Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Caroline Yılmaz estetikli mi?Kısıtlamalar etkisini gösteriyor: İşte ilçelere göre yeşile dönen İstanbul koronavirüs risk haritası
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın'ın Türkçe ile imtihanı: “Ben yapsam içimden geçersiniz!"

Demet Akalın'ın Türkçe ile imtihanı: “Ben yapsam içimden geçersiniz!"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın zaman zaman yaptığı yazım yanlışları ile gündeme gelmesine gönderme yaptı. Akalın kızının Türkçe dersine yardım ederken isyan etti.

Dil bilgisi ve imla hatası yaptığı için sık sık eleştirilen Demet Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabını paylaşarak hecelerin nasıl ayrıldığını gösterdi.

Akalın, İlköğretim kelimesinin 'il-köğ-re-tim' şeklinde hecelenmesine tepki göstererek "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" dedi. 

Demet Akalın’ın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT