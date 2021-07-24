Demet Akalın isyan etti! "Beni bu işin içine sokmayın"

Kardeşi vefat eden Alişan'ın cenazedeki üzgün halleri herkesin yüreğini burkmuştu. Alişan ile yakın bir dostluğu bulunan Demet Akalın'ın ise cenazede bulunmaması sevenleri tarafından büyük tepki topladı. Yakın arkadaşını böyle bir günde yalnız bırakmasına anlam verilemeyen Akalın'ın Bodrum'da sahneye çıktığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı bu iddialara karşı isyan etti.

"BU KONU MAGAZİNLİK DEĞİL"

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Demet Akalın, şunları söyledi:

"Ben 2 gündür Alişanlayım bana değil tepki!!! Beni bu işlerin içine sokmayın!! İnsanlar acılı!!! Sabah mezarlıktaydım kızının mandalinası toprağın üstünde!!! Ayıptır günahtır acı bu acı ya!! Magazinlik değil bu konu ne garipsiniz ayıp.

Konuşacak çok şey var da... o gözünün yaşı dinmeyen aileyi düşünen yok... insan mezarlıkta ne odluğunu anlıyor... gelen varsa anlardı..."