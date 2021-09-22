Demet Akalın kızı Hira ve köpeğiyle çılgınlarca dans ettiği anları paylaştı! Akalın'daki değişikliği görenler "Hamile mi?" yorumlarında bulundu!

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiremeye devam ediyor.

9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızı Hira ve köpeğiyle birlikte dans ettiği anların videosunu paylaşan Demet Akalın dikkatleri üzerine çekti.

"EN GÜZELİ EVE DÖNÜŞ"

Dans videosunu "En güzeli eve dönüş" notuyla takipçileriyle paylaşan Akalın'ın gönderisi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kızı Hira'nın dans performansı oldukça beğenilirken şarkıcının kilo alması gözlerden kaçmadı. Hatta bazı kullanıcılar "Demet Akalın hamile mi?" sorusunu yorumlarda sordu.

"INSTAGRAMIN KURULUŞ AMACI"

Öte yandan Demet Akalın geçtiğimiz günlerde, “Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece 'Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin' dayatması” şeklinde açıklamada bulunan Bade İşçil'e "Instagram'ın kuruluş amacına git bir bak! Yeme, içme, manzara!" diyerek yanıt vermişti.