Demet Akalın, kızı için evini özel sınıf yaptıracak!

Karantina döneminde 'Geçinemiyorum' söylemiyle dikkatleri çeken ve eleştirilerin odağı olan Demet Akalın kızı için yan evini özel sınıf yaptıracağını söyledi. Koronavirüsün devam etmesi durumunda kızını okula göndermeyeceğini dile getiren Akalın kızı Hira için yan evini sınıf yapıp özel ders aldıracağını söyledi.

‘YAN EVİ SINIF YAPACAĞIM’

Akalın şu açıklamayı yaptı:

“Eylül’de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim… Kızım birinci sınıf öğrencisi ancak tabi ki büyük okul öğrencileri belki maske takmak konusunda kurallara uyabilir ama küçük çocuklar ne yapacak?”

Öte yandan “geçinemiyorum” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın, sahne ücretinde indirime gittiğini de söyledi.

GEÇİNEMİYORUM AÇIKLAMASININ ARDINDAN SARAY’IN KONSERİNDE SAHNE ALDI

“AVM’ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var” açıklamasıyla bir süre gündem olan Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 30 milyon lira ödendiği iddia edilen İstanbul Yeditepe Konserleri’nde Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Sibel Can, Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçı ile birlikte sahne almıştı.