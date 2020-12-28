Demet Akalın klozetini kirleten ünlüyü ararken İrem Derici'den ilginç bir açıklama geldi!

Sosyal medya paylaşımları ve söylemleriyle sık sık gündem olan İrem Derici yine yapacağını yaptı. Derici geçtiğimiz gün paylaştığı bide video ile sosyal medyada kırdı geçirdi.

Şarkıcı Demet Akalın bir süre önce İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söylemiş ve "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

"DEMET'İN KULİSİNDEKİ B.KLA ALAKAM YOK"

Olayın ardından İrem Derici Instagram hesabından bir video yayınlayarak ishal olduğunu ifade ederken: "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok. O ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz dimi?" dedi.

Bu açıklamalardan sonra Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.