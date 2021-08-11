Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

Son günlerde gündemin en tartışmalı konusu haline gelen Afgan mültecilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından sürekli paylaşımda bulunan Demet Akalın, son paylaşımında, Afganların ülkemizde karıştığı olaylara dair haberler yüzünden tepkili olduğunu belli edecek bir paylaşımda bulundu.

Afgan mültecilerin ülkemize adım atmaya başladığı ilk günden beri, oldukça ses getiren paylaşımlar yapan Akalın, Afgan filmi önerilince dayanamadı. Twitter'dan 'Bodyguard' filmini öneren Adem Metan’a çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"BU KADAR TÜRKÇE KONUŞANI DA BULAMAYACAKSIN"

Akalın, Adem Metan'ın paylaşımının altına "Şu an içinde Afgan geçen hiçbir şeyi görmek istemiyorum’ yazması üzerine takipçisinden gelen bir yoruma sinirlendi.

Bir Twitter kullanıcısı şarkıcıya, Türkçesinin bozuk olduğunu ima edince Akalın, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" dedi.

Bugün gündeme bomba gibi düşen görüntülere de yer veren Akalın, Afgan oldukları iddia edilen birkaç erkeğin Antalya'nın Alanya ilçesinde bayrak çektikleri görüntülere tepki gösterdi.

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