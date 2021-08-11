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  3. Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadaki tepki paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

Son günlerde gündemin en tartışmalı konusu haline gelen Afgan mültecilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından sürekli paylaşımda bulunan Demet Akalın,  son paylaşımında, Afganların ülkemizde karıştığı olaylara dair haberler yüzünden tepkili olduğunu belli edecek bir paylaşımda bulundu.

Afgan mültecilerin ülkemize adım atmaya başladığı ilk günden beri, oldukça ses getiren paylaşımlar yapan Akalın, Afgan filmi önerilince dayanamadı. Twitter'dan  'Bodyguard' filmini öneren Adem Metan’a çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

"BU KADAR TÜRKÇE KONUŞANI DA BULAMAYACAKSIN"

Akalın, Adem Metan'ın paylaşımının altına "Şu an içinde Afgan geçen hiçbir şeyi görmek istemiyorum’ yazması üzerine takipçisinden gelen bir yoruma sinirlendi.

Bir Twitter kullanıcısı şarkıcıya, Türkçesinin bozuk olduğunu ima edince Akalın, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" dedi.

Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

Bugün gündeme bomba gibi düşen görüntülere de yer veren  Akalın, Afgan oldukları iddia edilen birkaç erkeğin Antalya'nın Alanya ilçesinde bayrak çektikleri görüntülere tepki gösterdi. 

{TITLE_STRIP}Bu cesareti nereden buluyorlar! Antalya Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler

Demet Akalın mülteci tepkisine gelen yoruma sinirlendi! Verdiği yanıt sosyal medyaya damga vurdu!

 

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