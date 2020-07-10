Demet Akalın: " O zaman namusuma, kızıma laf etmeyeceksin!"

Şarkıcı Demet Akalın normalleşme süreci ile birlikte kendini Çeşme'ye attı. Ailesi ile birlikte lüks villasında tatilin denizin ve güneşin tadını çıkaran Akalın önceki akşam Çeşme'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, yine açtı ağzını yumdu gözünü.

Akalın, sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili ilginç bir yaklaşım göstererek açıklama da bulundu.

"NAMUSUMA LAF ETMEYECEKSİN!"

Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyada bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan “Sosyal medyama dokunma” kampanyası için “O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin” diye çıkıştı.

Alişan’la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, “Çok heyecanlıyım" dedi.

Akalın geçtiğimiz günlerde de kızı Hira'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve şu notu düşmüştü:

-“Yakınlaştırıp meme ucu falan görünüyor dersiniz, aman”