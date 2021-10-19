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  3. Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

Demet Akalın'ın Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia ederek sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından olaya ait kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla işin aslının alıkoyma olmadığı öğrenildi.

Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Beykoz'da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıktığını ve  Okan Kurt'un dükkanda alıkonulduğunu iddia etmişti. Bu iddialar basına yansımış ve gündemde yer etmişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın, Okan Kurt'un Beykoz'da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt'a "Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok." demesi üzerine çıktığı öğrenildi.

Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

Öte yandan dükkanda yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Görüntülerde, Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği ve ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.

Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

İLK HAMLE OKAN'DAN

Kısa bir süre sonra Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt, oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor. İlk olarak Okan Kurt'un hamlesiyle arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.

Yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Demet Akalın, Okan Kurt'un alıkonulduğunu iddia etmişti! Görüntüler işin aslını ortaya çıkardı!

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