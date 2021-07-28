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Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: "Afganlar geliyormuş, ne yapacağız"

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden ülkemize gelecek olan Afgan göçmenler hakkında sitemini paylaştı.

Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: "Afganlar geliyormuş, ne yapacağız"

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Yaşanan bu tartışmalara pek çok ünlü isim de dahil olurken, son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. 

"3.5 MİLYON AFGAN YOLDA"

Haberi radyodan duyduğunu belirten Akalın, "Şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazla da şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız, valla merak ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız

"SIKIYORSA İTALYA'YA, YUNANA GİT"

Paniğe kapılan Akalın "Van’dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıyorsa şuradan bir İtalya'ya gitmeye çalış ya da Yunan'a." diyerek sitem etti.

Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: Afganlar geliyormuş, ne yapacağızDemet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız

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