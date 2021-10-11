Demet Akalın 'Şaka' dedi! Gülben Ergen affetmedi! O yorum yeni polemiği ateşledi
Konserinde Gülben Ergen'i hedef alan Demet Akalın "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla” sözleri için şaka yaptığını söylese de Gülben Ergen aynı fikirde olmadığını belirtti.
Geçtiğimiz gün Bodrum'da konser veren Demet Akalın'ın sahnede konuşurken Gülben Ergen hakkında söyledikleri herkesi şoke etmişti.
OLAY YARATAN SÖZ
Yakın zamanda hayata geçireceği projesinden bahsederken Ergen'i hedef alan Akalın, "Bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla” demesi dikkat çekerken Ergen'in hayranlarının tepkisine neden olmuştu.
"HERHALDE ŞAKA"
Demet Akalın, sosyal medyada bir magazin hesabının yayınladığı, "Demet Akalın, Gülben Ergen'i diline dolamış. Demo şaka yapmıştır. Sizce?" mesajına "Herhalde şaka" yorumunda bulunurken Ergen cephesinden farklı bir tavırla karşılaştı.
ERGEN'DEN SERT TEPKİ
Gönderisine Akalın'ı etiketleyen Ergen, "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın'ın sarf ettiği sözler şoke etti! "Ben onun gibi milletten para toplamıyorum"