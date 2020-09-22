Demet Akalın sosyal medya paylaşımı ile olay yarattı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın paylaşımının altına düştüğü not olay yarattı.

Akalın paylaşımın altına, "İnsan mısın be kızım" notunu düştü. Şarkıcının bu hareketinin ardından takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Akalın'ın takipçi sayısı da oldukça fazla. Ünlü şarkıcının tam 9.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde kızına maaşlı sigortalı özel öğretmen tutması ile gündem olan Akalın, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlaması durumunda Hira’yı okula göndereceğini açıkladı.

yüz yüze eğitimin başlamasıyla Demet Akalın ve Okan Kurt’un kızları Hira okul sıralarındaki yerini aldı. Bu sene 1. sınıfa başlayan Hira’yı annesi Demet Akalın ve babası Okan Kurt sabah saatlerinde okula götürdü. Kızının okuldaki ilk gününde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, “Allah tüm çocuklarımızı korusun ” notunu ekledi.