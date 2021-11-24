Demet Akalın, sosyal medyada fenomen haline gelen Boji'ye talip oldu! İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji'ye ünlü şarkıcı Demet Akalın talip oldu.

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Sosyal medyada oldukça konuşulan ve fenomen haline gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaşarak asıl olayı gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde bir yolcunun eliyle, dışkıyı tramvaya yerleştirdiği ortaya çıktı. YUVA ARANIYORDU, TALİP OLDU Ongun ardından, "Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." ifadelerini kullandı. "BEN HEMEN TALİBİM" Ongun'un çağrısına Demet Akalın'dan yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından, "Ben hemen talibim" açıklamasını yaptı. boji