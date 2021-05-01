Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine konu olan Demet Akalın'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde tatile giden vatandaşlarla ilgili, "Kimse 'param yok' demesin. Herkesin Bodrum'da evi var" demesinin ardından gelen tepkilerden sonra özür diledi.

“ARABAMI SATTIM”

Akalın’ın açıklamasına meslektaşı Rober Hatemo’dan da sert cevap geldi. Hatemo, “Yani ‘susayım’ diyorum ama bir yere kadar… Bir de emir kipiyle cümle kuruluyor, daha deli oluyorum. Sırf fatura ve KDV’leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, Türkiye 2 milyon değil!” ifadelerini kullandı.

“BODRUM TRAFİĞİNE SİNİRLENİP SÖYLEDİM”

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, “Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim” dedi.