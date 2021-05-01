2021 İstanbul Okan Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2047130561 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de1 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle Fox'da2021 Gebze Teknik Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1044100571 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2069900602021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110670146Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ve Türklere hakaret dolu sözler!2021 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1042103952021 Yakın Doğu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300511813
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

Demet Akalın, pandemi nedeniyle tam kapanmanın öncesinde, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili söylediği sözlere gelen eleştirilerin ardından özür diledi.

Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine konu olan Demet Akalın'ın, koronavirüs pandemisi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde tatile giden vatandaşlarla ilgili, "Kimse 'param yok' demesin. Herkesin Bodrum'da evi var" demesinin ardından gelen tepkilerden sonra özür diledi.

“ARABAMI SATTIM”

Akalın’ın açıklamasına meslektaşı Rober Hatemo’dan da sert cevap geldi. Hatemo, “Yani ‘susayım’ diyorum ama bir yere kadar… Bir de emir kipiyle cümle kuruluyor, daha deli oluyorum. Sırf fatura ve KDV’leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, Türkiye 2 milyon değil!” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

“BODRUM TRAFİĞİNE SİNİRLENİP SÖYLEDİM”

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, “Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim” dedi.

Demet Akalın tepki alınca söyledikleri için özür diledi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT