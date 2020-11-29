Demet Akalın ve Alişan'ın yasaklara rağmen restoranda yemek yemesi tepki çekti
Şanlıurfa'ya giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan, Şanlıurfa Belediyesinin kendilerine özel açılan restoranda yemek yediler. Sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranların sadece paket servis yapılmasına izin verildiği dönemde 2 şarkıcıya masada servis yapılması eleştirilere neden oldu.
Şarkıcı Demet Akalın ve Alişan Şanlıurfa'da Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoranda yasak olmasına rağmen yemek yedi. Akalın sosyal medya hesabında restoranda yemek yedikleri anların görüntülerini canlı yayınlandı. Koronavirüs yasaklarının ihlal edilmesi vatandaşların tepkisini çekti.
YEMEKTEN SONRA SIRA GECESİ
Alevli kebap tepsisinin önünde tesisin sorumlusu ile Demet Akalın arasında ilginç de bir diyalog yaşandı. Demet Akalın 'Buradan nereye gidiyoruz?" diye sorunca, görevlinin "Kızılkoyun'a gidiyoruz, size orda sıra gecesi düzenleyeceğiz. Çiğ köfte, künefe ikram edeceğiz" sözleri dikkat çekti.
RESTORANLARA YEMEK YEMEK YASAKLANMIŞTI
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri sadece paket servis olarak hizmet verebiliyor. Restoranlarda müşterilere masalarda servis yapılması yasak...