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  3. Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Deniz Seki ile arası mı açıldı? Demet Akalın Star TV ekranlarında Alişan ile sunuculuğunu üstlendiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına geçtiğimiz günlerde İbo Show'da çıkan Deniz Seki'ye 'detone show' diyen Popçu Çağla'yı çağırınca ikili arasında ortalık karıştı.

Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'da seslendirmiş olduğu 'Nereden Bileceksiniz' şarkısında detone olunca sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Seki için “detone show” diyen şarkıcı Çağla’ya Deniz Seki ise “Kendisine ait bir şarkısı bile olmayan Vücuduyla bir yerlere gelmeye çalışan kadın mı söylüyor bana bunları” diye cevap vermişti. 

Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

İkili arasında gerginlik sürürken Demet Akalın'ın Popçu Çağla'yı programı çağırmasıyla tartışmaya Demet Akalın'da dahil oldu. 

Demet Akalın Popçu Çağla'yı programa çağırmasının ardından Deniz Seki'nin kendisine mesaj attığını ve 'Böyle dostluk olmaz' diyerek sitem ettiğini açıkladı.

Demet Akalın ve Deniz Seki birbirine girdi! Demet Akalın'dan zehir zemberek sözler!

Akalın sözlerine şöyle devam etti: "Denizcim ben senin yüzünden mahkemelerde savcılıklarda aylarca o kovuşturma kağıdını alana kadar anam ağladı. Dostluk falan geç bunları. Biz sana haber verdik inat olsun diye yapmadık. Dostluğunuz bu kadar mı diyosun, bana haciz geldiğinde, boşandığımda sen nerdeydin?"

Demet Akalın'ın açıklamalarının ardından Alişan'da Deniz Seki'nin kendisini de ınstagram hesabından sildiğini açıkladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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