Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
Demet Akalın ile Okan Kurt, 8’inci tanışma yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan karşılıklı göbek attı.
Demet Akalın ile Okan Kurt, tanışma yıl dönümlerini düzenledikleri bir partiyle kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un partisine ünlü isimler akın etti. Şarkıcı Aleyna Tilki ve Seda Sayan da partide Erik Dalı şarkısıyla karşılıklı göbek attı.
04 Kasım 2019 Pazartesi 09:03
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Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
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