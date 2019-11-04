Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı

Demet Akalın ile Okan Kurt, 8’inci tanışma yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan karşılıklı göbek attı.