  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı

Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı

Demet Akalın ile Okan Kurt, 8’inci tanışma yıldönümlerini bir partiyle kutladı. Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan karşılıklı göbek attı.

Demet Akalın ile Okan Kurt, tanışma yıl dönümlerini düzenledikleri bir partiyle kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un partisine ünlü isimler akın etti. Şarkıcı Aleyna Tilki ve Seda Sayan da partide Erik Dalı şarkısıyla karşılıklı göbek attı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:03

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Mazlum Kobani'nin kanlı geçmişi gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin kanlı geçmişi gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı!
Hercai'nin son bölümündeki öpüşme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu
Hercai'nin son bölümündeki öpüşme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu
Bakan Kurum Boğaziçi yasasıyla ilgili açıklamada bulundu
Bakan Kurum Boğaziçi yasasıyla ilgili açıklamada bulundu
Türkiye-Rusya'nın ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
Türkiye-Rusya'nın ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi! 30 kişi yaralandı
Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi! 30 kişi yaralandı
Bakan Albayrak'tan Ekim İvme Finansman Paketi açıklaması geldi
Bakan Albayrak'tan Ekim İvme Finansman Paketi açıklaması geldi
Torunu için yolunu gözledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıya kayıtsız kalmadı
Torunu için yolunu gözledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıya kayıtsız kalmadı