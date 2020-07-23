Demet Akalın villasında Alişan ve eşini ağırladı!

Ünlü popçu Demet Akalın, Çeşme’deki villasında Buse Varol ve Alişan çifftini ağırlıyor. Hürriyet'in haberine göre ,yakın arkadaş oldukları bilinen çiftler önceki gün The Beach of Momo’daydı. Demet Akalın ve ikinci çocuğuna hamile olan Buse Varol şezlonglarında güneşlenmeyi tercih ederken, Okan Kurt ile Alişan çocuklarıyla denizde eğlenceli vakit geçirdiler.

ALİŞAN İLE BUSE VAROL ÇİFTİ NE ZAMAN EVLENDİ?

Dostlar Mahallesi dizisinde birlikte rol almaya başlayan çiftin ilk yakınlaşması burada başladı. Dizide tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Evlenmeden önce Payitaht Abdülhamid'in kadrosunda dahil olan Buse Varol, dizi setinde evlilik teklifi aldı, Alişan’ın çekim sırasında yaptığı sürpriz magazin sayfalarına da gündem oldu.

Evlilik hazırlıkları ile de medyaya konu olan Buse Varol Tektaş- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medyadan aşklarını çoğunlukla dile getiren ikilinin Burak adını verdikleri bir erkek çocukları var.

Bugünler ise Buse Varol'un ikinci bebeklerine hamile olduğu öğrenildi.