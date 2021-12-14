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  3. Demet Akalın yine kendini diziye kaptırdı! Yargın'ın Ceylin'ine öyle bir şey dedi ki Pınar Deniz kendini tutamadı!

Demet Akalın yine kendini diziye kaptırdı! Yargın'ın Ceylin'ine öyle bir şey dedi ki Pınar Deniz kendini tutamadı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz arasındaki "Ceylin" diyaloğu sosyal medyada olay oldu.

Demet Akalın yine kendini diziye kaptırdı! Yargın'ın Ceylin'ine öyle bir şey dedi ki Pınar Deniz kendini tutamadı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Televizyonu ilgiyle takip eden isimlerden olan Akalın izlediği dizi ve programlara ait yorumları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Demet Akalın ile Kanal D ekranlarında pazar günleri izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz arasında geçen diyalog görenleri gülümsetti.

Demet Akalın yine kendini diziye kaptırdı! Yargın'ın Ceylin'ine öyle bir şey dedi ki Pınar Deniz kendini tutamadı!

"CEYLİN SEN RUH HASTASI MISIN?"

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Yargı dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar için Ceylin'e hitaben "Ceylin sen ruh hastasımısın? İki keyif aldık" yazısını paylaşan Akalın dikkatleri üzerine çekerken, ünlü şarkıcıya Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz cevap verdi.

"SENARYOYA EL AT"

"Öyle demeyelim de" ifadelerini kullanan Pınar Deniz'e Akalın,  "Senaryoya el at aşk istiyoruz ve sizi gerçek sanıyoruz" ifadeleriyle dizinin ilerleyen bölümlerinde görmek istediklerini dile getirdi. 

Demet Akalın yine kendini diziye kaptırdı! Yargın'ın Ceylin'ine öyle bir şey dedi ki Pınar Deniz kendini tutamadı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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