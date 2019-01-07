Ece Erken Demet Akalın neden kavga etti? Demet'ten Ece'ye tedbir kararı!

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına sinirlenen Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın dün Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu.Erhan Çelik'in sözlerini paylaştı sayfasında" dedi.

KARARA UYMAZSA ECE ERKEN HAPİS YATACAK

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarttı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

DEMET AKALIN'IN ALDIĞI TEDBİR KARARI

1--ECE ERKEN’in mağdur DEMET AKALIN’a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2-ECE ERKEN’in mağdur DEMET AKALIN’a iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

3-Tedbir kararının 1 ay süreyle devamına,

4-Yukarıda belirtilen tedbirlere davranılmaması halinde ECE ERKEN’e hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi süresinin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceğinin ihtarına

ECE ERKEN DEMET AKALIN'A NELER SÖYLEDİ?

"Beni yıllardır tanıyorsunuz,ben özel hayatımla ilgili gereken zamanda konuşurum biliyorsunuz. Ama bu gün en şeffaf halimle konuşacağım en saf halimle konuşacağım. 40 yaşındayım bir tane evladım var 3,5 yaşında. Maalesef Uçar olan bir biyolojik babası var. Serkan Uçar oğluma babalık yapmıyor. Şuanda ben Serkan Uçar, annesi Halime Uçar ve elti Güldeniz Uçar ile mahkemeliğim."

''ÖFKE KONTROLÜ YOK''

Neden mahkemelik olduğunu ise Erken şu sözlerle açıkladı "Öfke kontrolü olmayan çocuğumun babası Serkan Uçar Eylem'i evinde yatılı olarak istiyor. Daha önce Güldeniz Uçar(elti) ve Serkan Uçar başka magazin programlarında yazışmalarını görmüşsünüzdür benden ne kadar nefret ettiklerini. Ben çocuğumu bu ailede yatılı kalmasını istemiyorum. Eğer mahkeme böyle bir karar verirse başımın üstüne. Ama çocuğumu Uçar ailesiyle sadece uzmanlar gözetiminde görüştürmek istiyorum. Sadece bir nafaka var nafakayı da 3 ayda bir alıyorum. Serkan Uçar nafakayı da çok gördü nafaka indirimine gitti o davada devam ediyor. "

SERKAN UÇAR'I DEMET AKALIN İFŞA ETTİ!

''Demet Akalın Serkan Uçar'ın başka bir aileyi 500 bin euro dolandırdığını ve bu ailenin benimle ilgili hain planları olduğunu iddia eden Demet Akalın bu aileyi takibe alarak ' Biz çok eski dostuz diyor' tüm yazışmaları göstereceğim.''

İŞTE O ANLAR:

SERKEN UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ece Erken'in boşandığı eşi Serkan Uçar hakkında yeni bir haber gündeme geldi. 2 yıl önce kendinden 11 yaş büyük olan Ece Erken ile evlenen Serkan Uçar şimdilerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Serkan Uçar babası Nurettin Uçar ile galericilik yapıyor. 2 yıl önce Ece Erken ile gizlice evlenen Serkan Uçar 1989 doğumlu.

Ece Erken’in eşi Serkan Uçar, babası Nurettin Uçar ile beraber galericilik yapıyor. Ece Erken’in kayınpederi Nurettin Uçar, çiftin nikahlanmasına erkek çocuğunun hesaplarını dondurarak tepki göstermişti.

Ece Erken için “bu kız bize uymaz” diyen baba Nurettin Uçar başından beri bu evliliğe karşıydı. Ece Erken’in eşi Serkan Uçar tanınmış kişi sunucudan tam 11 yaş küçük, başka bir deyişle 25 yaşında.

Ece Erken ile Serkan Uçar 5 aylık aşkın ardından Haziran 2015'te evlenmişti. Çiftin oğlu eymen geçen Nisan'da dünyaya geldi.

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Temmuz'da olaylı bir ayrılık süreci başladı. Ece Erken ile Serkan Uçar birbirlerini ağır bir dille suçladılar. Ekim'de boşandılar ama Serkan Uçar Ece Erken'in peşini bırakmıyor.

DEMET AKALIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Demet Akalın Kurt 23 Nisan 1972'de Gölcük'te doğdu ve ilköğretim ile lise öğrenimini burada tamamladı. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi almamıştır. Annesinin desteği ile mankenlik kursuna başladı. 1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. 2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı.

Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu. Türkçe Top 20 listesinde "Afedersin" ile 7 hafta ve albümün ikinci teklisi "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor" ile de 1 hafta olmak üzere, 2006 yılının en uzun süre zirvede yer alan sanatçısı oldu. 2013'te Türkiye Müzik Ödülleri'nde Türkan şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülünü almıştır.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken, 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu’da doğmuştur.Aslen Samsun’ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’da Polat Residence’da yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv’de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. 4 yıl Show TV’de program yaptı. Kanal 1′de sunuculuk yaptı. ATV'de “Mavi Şeker” adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte “Enbeyaz Geceler” adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan “Tatlım Benim” adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.

Ece Erken, 1 Eylül 2008' tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.