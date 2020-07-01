Demet Akalın'dan Evrim'e sert çıkış: "Son bir ay senden nefret ettik"

Şarkıcı Demet Akalın'dan Survivor yarışmacısı Evrim'e sert sözler geldi. Demet Akalın sıkı takipçisi olduğu Survivor'ın dün akşam gerçekleşen elemesinin ardından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Akalın bir zamanlar sevdiği yarışmacı Evrim'in, Nisa'nın elenmesini esprili bir notla kutlamasına tepki gösterdi.

Ayy sen şimdi dalgamı grçtin Nisa’yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ay bi bilsen! Nisa gönülllerin şampiyonu oldu ya sen? https://t.co/Pb14L5L6SQ — Demet Akalin (@DemetAkalin) July 1, 2020

Dokunulmazlık oyunlarının hepsini kazanan Sercan 3 isim birden söyleyerek mavi takımdan Berkan, Barış ve Nisa'yı eleme adayı olarak göstermişti. Dün akşam gerçekleşen konseyde bu üç isimden elenen Nisa oldu.

Nisa'nın elenmesi hem yarışmacıları hemde sevenlerini çok üzdü. Twitter'da kısa sürede gündem olan Nisa ile ilgili bir çok paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımların en dikkat çekeni bir önceki hafta adaya veda eden isim Evrim'den geldi. Evrim twitter hesabından Nisa'nın gitmesini ti'ye aldı.

EVRİM KEKLİK'İN NİSA İLE İLGİLİ TWEETLERİ

Biz Turkler nasil diyoruz "bu isler parayla degil sirayla." — Evrim Keklik (@evrimkeklik_) June 30, 2020

Hadise ne demiş " her şey burda bitti toparlan gidiyosun" ?@Hadise — Evrim Keklik (@evrimkeklik_) June 30, 2020

Nisa'nın elenmesinin ardından esprili bir dille dalga geçen Evrim Keklik'in bu tweeti Şarkıcı Demet Akalın'ı kızdırdı. Survivor'ı ilk günden beri takip eden Akalın Evrim'e, "Ayy sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla! Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?” diyerek tepki gösterdi.