Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e gönderme 'Ben bir markayım'

Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz gün meslektaşı Deha Bilimler'in doğum günü partisi için gittiği bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Akalın'ın Gülben Ergen'in yaptığı marka açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kullandığı pahalı markalarla gündemden düşmeyen Akalın kendisini eleştirenlere de cevap vermekten geri kalmıyor.

'TUTUYORUM KENDİMİ'

Meslektaşı Gülben Ergen'in geçtiğimiz günlerde "marka ve lükse yatırım yapılmaması" gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Akalın, "Gülben için taktım. Evet, ben bir markayım. Bir şeyler diyeceğim de tutuyorum kendimi" şeklinde konuştu.

ATA ALTIN HEDİYE ETTİ

Mekan çıkışında görüntülenen Deha Bilimler Demet Akalın'ın ne hediye aldığı sorularına esprili bir dille yanıtladı: ''Demet bana corona hediyesi Ata altın aldı. En pahalısından'' dedi.

'ŞANIMIZ YÜRÜSÜN'

Akalın ise hediye ile ilgili olarak, "Şanımız yürüsün arkadaşlar" açıklamasını yaptı.