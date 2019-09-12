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Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!

Demet Akalın, Harbiye konseri sonrasında Hadise için skandal sözler sarf etti. Hadise verdiği konserlerde 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Hadise için "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ dedi Demet Akalın'ın bu sözleri fitili ateşledi.

Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Hadise, "Mekanın sahibi geri geldi" diyerek magazin gündeminde çok konuşuldu. Demet Akalın bu sözlere kayıtsız kalmayarak "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ dedi 

KOCA YOK YALNIZ UYUYOR

Demet Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyerek yeni bir polemiği ateşledi.

Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!

Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!

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