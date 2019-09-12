Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Hadise, "Mekanın sahibi geri geldi" diyerek magazin gündeminde çok konuşuldu. Demet Akalın bu sözlere kayıtsız kalmayarak "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ dedi

KOCA YOK YALNIZ UYUYOR

Demet Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyerek yeni bir polemiği ateşledi.