Demet Akalın'dan Hadise'ye can yakıcı sözler!
Demet Akalın, Harbiye konseri sonrasında Hadise için skandal sözler sarf etti. Hadise verdiği konserlerde 'mekanın sahibi geri geldi' diyen Hadise için "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ dedi Demet Akalın'ın bu sözleri fitili ateşledi.
Harbiye Açıkhava'da sahne alan Hadise, "Mekanın sahibi geri geldi" diyerek magazin gündeminde çok konuşuldu. Demet Akalın bu sözlere kayıtsız kalmayarak "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ dedi
KOCA YOK YALNIZ UYUYOR
Demet Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyerek yeni bir polemiği ateşledi.
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