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Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!

Birkaç gündür hamile olduğu öne sürülen Demet Akalın Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde iddialar yanıt verdi.

Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!

Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın, şarkıcının markasına ait bir kıyafet giyerek çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamıştı. Akalın'ın Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise belirginleşen göbeği olmuştu. 

Akalın'ın ikinci fotoğrafında da göbeğinin şiş olması ve karnını tutarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirmişti. Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hamile misin?" ve "Hira'ya kardeş mi geliyor?" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Demet Akalın, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlayarak "Kortizon yemekten şiştim ama hala giderim var!" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!

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