Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! "Asla"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan bir takipçisinin sorduğu soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

İBO SHOW SORUSUNA KESİN CEVAP

"İbo Show'a ne zaman katılacaksınız Demet Hanım" şeklinde bir soru yönelten takipçisine yanıt veren Akalın kısa ve net bir şekilde "Asla" demesi dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'le aralarının neden bozuk olduğu ise merak konusu oldu.

BERGEN GÖNDERMESİ

Öte yandan Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Biz moda oldu diye dinlemedik. Ne acı çektin ki ne okuyacaksın." ifadelerini kullandı.