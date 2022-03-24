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  3. Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! "Asla"

Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! "Asla"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendisine İbrahim Tatlıses hakkında yöneltilen bir soruya cevap vererek dikkat çekti.

Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! "Asla"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan bir takipçisinin sorduğu soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. 

İBO SHOW SORUSUNA KESİN CEVAP

"İbo Show'a ne zaman katılacaksınız Demet Hanım" şeklinde bir soru yönelten takipçisine yanıt veren Akalın kısa ve net bir şekilde "Asla" demesi dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'le aralarının neden bozuk olduğu ise merak konusu oldu. 

Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! Asla

BERGEN GÖNDERMESİ

Öte yandan Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Demet Akalın, "Biz moda oldu diye dinlemedik. Ne acı çektin ki ne okuyacaksın." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çeken açıklama! Görenler nedenini merak etti! Asla

Bölge Gündem Editör Ekibi
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