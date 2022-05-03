Demet Akalın'dan müzik yasağı paylaşımı! "Acun bile yokluk adasını kaldırdı, bizim müzik yasağı kalkmadı, vay be ne günah işledik" Koronavirüs salgınında bütün kısıtlamalar kaldırılırken saat 00.00'a kadar olan müzik yasağının kaldırılmasını isteyen şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik.” ifadelerini kullandı.

1 7 Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırırken salgınla mücadele kapsamında bir tek müzik yasağı uygulanıyor.