Demet Akalın'dan Sibel Can'a kilo desteği! "Herkes incecik olmak zorunda değil"

Sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can'ın geçtiğimiz gün verdiği konserinde giymeyi tercih ettiği kostümü sosyal medyanın diline düştü. Parlak kırımızı, uzun elbise giyen Sibel Can'ın kıyafeti beğenilmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, "rüküş olmuş", "aynaya bakmıyor musunuz?", "bu kötülüğü kim yaptı?" gibi yorumlarda bulundular.

"DALGA GEÇİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Ayrıca Sibel Can'ın kilo alması da gözlerden kaçmadı ve hamile olduğuna dair iddialar bile ortaya atıldı. Tüm bunların ardından Demet Akalın'dan destek geldi. Akalın Sibel Can için “Zaman zaman bende şişiyorum. Dalga geçilecek bir durum değil. Ve herkes incecik olmak zorunda hiç değil” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda da Demet Akalın göbeği şiştiği için hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti...

Demet Akalın hamile mi? O fotoğraflar iddiaları güçlendirdi!

Demet Akalın'dan hamilelik açıklaması! Belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmamıştı!