Demet Akalın'dan şok itiraf: "Ölmeyi düşündüm"

Demet Akalın Bodrum'da sahne aldığı sırada sarf ettiği sözlerle magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Koronavirüs nedeniyle sahneleri iptal edilen Demet Akalın maddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Akalın bu sürede ilk zamanlar ölmeyi bile düşündüğünü ve psikolojik destek aldığını dile getirdi.

"ÖLMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Lüks ve marka düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçının bu söylemi bir çok kesim tarafından eleştirilmişti. Aylardır ailesiyle karantinada olan Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı.

Akalın, “İnşallah güzel sezon olur, zor zamanlardan geçiyoruz. İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Ölüm korkusu sardı. Ama arkamda Hira’yı bırakırım diye çok şeyler düşündüm” dedi.